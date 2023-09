Dowladda oo sheegtay in 167 Shabaab ah lagu dilay duqayntii Dumaaye

Warka ayaa lagu sheegay “Hawlgalka ayaa sidoo kale lagu burburiyay afar gaari oo ay ku jiraan laba nuuca loo yaqaano BG, kuwaas oo ay saarnaayeen waxyaabaha qarxa, isla-markaana sababay in uu sii bato khasaaraha Khawaarijtu. Waxaa halkaas ka dhashay dab weyn oo keenay in Khawaarijtii bannaanka joogtay ay u gurman waayaan kuwa ku halaagsamay xerada.”

