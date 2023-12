Dowladda Ruushka oo si adag uga hadashay dembiyada ka dhacaya Marinka Gaza

Wax kasta oo lagu soo afjarayo colaadda taagan ayuu sheegay in loo baahan yahay in ay sal u noqoto hirgelinta xuquuqda sharciga ah ee Falastiiniyiinta, si ay u dhistaan buu yiri dowlad u gaar ah.

Waxa kaloo uu sheegay in weerarada lagu hayo shacabka Falastiiniyiinta oo la joojiyaa ay sahlayaan in laga gudbo caddaalad darrada, waana waxa keliya ee horseedi kara sida uu sheegay in nabad la helo.

“Waa in la jebiyaa wareegga ugu xun ee rabshadaha ee jiilalka Falastiiniyiinta ay la ildaran yihiin, waana in la joojiyaa caddaalad darrada.” Ayuu yiri Wasiirka.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov ayaa sheegay inaanan indhaha uun laga daawan karin xasuuqa ka socda Gaza, isaga oo sheegay in baahi weyn loo qabo in la jebiyo wareegga ugu xun buu yiri ee rabshadaha.