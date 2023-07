Dowladda Sweden oo Shaqaalaha Safaaradeeda kala baxday Baghdad

Mohammed Shia’ Al Sudani, Raysal Wasaaraha Iraq ayaa sheegay in tani ay jawaab u tahay ogolaanshaha Sweden ee soo noqnoqday ee lagu gubayo Quraanka Kariimka, laguna aflagaadeynayo xormada Diinta Islaamka iyo in dab la qabadsiiyo Calanka Iraq.

Wasiir Billstrom ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in dowladdiisu ay ka soo horjeeddo aflagaadeynta Diinta Islaamka iyo gubista Quraanka Kariimka, ha yeeshee ma sheegin waxa ka hortaagan in ay wax ka qabtaan.