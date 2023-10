Dowlado ku baaqay in Israel ay ilaaliso sharciyada caalamiga ee bani’aadanimada iyo dagaalka

Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in 340,000 oo qof oo ka mid ah dadka ku dhaqan Gaza ay u suurtagashay in ay guryahooda ka cararaan, xilligan xasaasiga ah, waana tiro aad u yar, marka aad eegto tirada labada milyan ku dhow ee ku harsan magaalada, isla-markaana wajahaya go’doominta adag ee Israel.

Dhanka kale Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden oo si weyn u taageeray jawaabcelinta Israel, ka dib weerarkii Xamaas ay Sabtidii ka gaysatay dhulka ay Israel haysato ayaa sheegay in Israel uu ka dalbaday in ay u hoggaansanto xeerarka caalamiga ah ee dagaalka, xilligan ay dagaalka kula jirto Xoogaga Xamaas.

Waxa uu intaasi ku daray in dowladdiisu ay dooneyso in uu sii furnaado xadka Rafah, si gargaarka bani’aadanimo loo gaarsiiyo dadka aan waxba galabsan ee reer Gaza ee duulaanka uu ku socdo, dibna ay ugu heli lahaayeen adeegyada ay u baahan yihiin, sida korontada, biyaha, cunnada iyo dawooyinka.

Wasiirka ayaa tilmaamay in ay Masar weydiisteen in ay ka qayb qaadato dhexdhexaadinta lagu doonayo in Xamaas ay ku sii deyso dadka la haysteyaasha ah, oo ay ku jiraan ugu yaraan laba ka mid ah muwaadiniinta Talyaaniga.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Talyaaniga ayaa dhankiisa ku baaqay in Israel ay is xakameyso, isla-markaana ay dhawrto xeerarka caalamiga ah.