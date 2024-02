Dunida oo cambaareysay adeegsiga Mareykanka ee Veto

Nebenzia ayaa tilmaamay in Israel ay dooneyso in shacabka Falastiiniyiinta ay ka sifeyso Marinka Gaza, taas oo ka hor imaaneysa shuruucda caalamiga ah.

Vassily Nebenzia ayaa Mareykanka ku eedeeyay in ay isku dayayaan in Israel ay waqti kale u siiyaan, si ay u sii waddo qorshaheeda ka baxsan bani’aadantinimada ee ka dhanka ah dadka reer Gaza.

Mareykanka ayaa xalay mar kale is hortaagay qaraarka Qaramada Midoobey oo dalbanaya in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka ka socda Gaza iyo in gargaar macno leh la gaarsiiyo dadka rayidka ah. Qaraarkan ayaa waxaa soo diyaariyay dalka Algeria oo xubin ka ah 15-ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.