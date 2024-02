Duqayn ay ku dhinteen dad badan oo isku qoys ahaa oo ka dhacday Lubnaan

Duqaymaha ay dhinacyadu is weydaarsanayaan ayaa soo dedejin karta cabsida laga qabo in dagaal buuxa uu ka dhex qarxo Israel iyo Xisbullah.

“Xilli aan ku adkaysanayno in dhammaan dhinacyada aan ugu yeerno inay is dejiyaan, si aysan xaaladda u kicin ayaa waxaan ogaanay in cadowga Israel uu sii fidinayo gardarada.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Xafiiska Raysal Wasaaraha.