Duulaanka Israel ee Gaza iyo cawaaqibka ka dhashay

Israel ayaan illaa iyo hadda xaqiijin hadafkeedii dagaalka, oo Netanyahu uu ku kala sheegay burburinta Xamaas, in la haysteyaasha Israeliyiinta xoog lagu soo furto iyo in Gaza laga dhigo meel aan mustaqbalka khatar amni ku ahayn Israel.

Netanyahu ayaa marar badan ku celceliyay inaanay joogin doonin weerarada ay ku hayaan Ururka Xamaas, isla-markaana ay gaarsiin doonaan heer quus ah, si aanay dib dambe wax weerar ah ugu soo qaadin Israel, balse Ciidamada Israel ayaa la fahamsan yahay in ay qir iyo qarba ka joogaan dagaalkan, ayna jeclaan lahaayeen in si degdeg ah loo soo afjaro.

Xulafada reer galbeedka ee Israel oo Mareykanka uu hormuud u yahay ayaa maalmihii la soo dhaafay muujiyay, sida ay Israel ugu cadaadinayaan in ay miiska wada hadalka ku laabato, si ay Xamaas ula gaarto heshiis xabad joojin degdeg ah, si maxaabiis is dhaafsi loo sameeyo, lix bilood ka dibna colaadda loo soo afjaro, iyadoo laga hortaggayo in colaadda Gaza ay ku baahdo meelo badan oo gobolka ka mid ah.

Hay’adda Qaramada Midoobey U Qaabilsan Gargaarka & Arrimaha Qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA ayaa horaan sheegtay in 1.9 milyan oo qof oo ka mid ah 2.3 milyan oo ku nool Marinka Gaza lagu khasbay in ay guryahooda ka barakacaan.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa xilligaasi ku hanjabay in ay si adag uga aargudan doonaan dilka ay Xamaas u gaysatay 1,200 oo qof oo Israeliyiin ah, xoogna ay ku soo furan doonaan in ka badan 200 oo Israeliyiin ah oo sida uu sheegay la qafaalay.