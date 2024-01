Duulaanka Israel ee Gaza oo galay maalintii 100aad

Qoysaska iyo ehelada la haysteyaasha oo sheegay in ay xusayaan 100-ka maalmood ee ka soo wareegatay muddada la haysteyaasha lagu haysto Gaza ayaa sheegay inay doonayaan in maamulku uu si degdeg ah ku soo celiyo xubnaha ka maqan.

Magaalada Tel Aviv ayaa waxaa Sabtidii ka bilowday dibadbaxyo lagu dalbanayo in Israel ay wareeg kale oo maxaabiis is dhaafsi ah ay la gasho Xamaas, si guryahooda ay dib ugu soo laabtaan dadka kale ee weli lagu haysto Gaza.

Daba-yaaqadii bishii November heshiis maxaabiis is weydaarsi ah oo dhex maray labada dhinac ayaa keentay in Xamaas ay xabsiga ka sii deyso 80 qof oo reer Israel ah, halka Israel ay dhankeeda xabsiga ka sii deysay 210 qof oo Falastiiniyiin ah. Waxaa xusid mudan in Xamaas ay xabsiga ka sii deysay tobanaan kale oo ajaaniib ah, oo ay ku soo qafaalatay weerarkii 7-dii October, balse sii deynta dadkaasi qayb ka ahayn heshiiskii labada dhinac.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay saddex ujeeddo oo laga leeyahay hawlgalka Gaza, oo uu ku kala sheegay burburinta Xamaas, in la haysteyaasha Israeliyiinta xoog lagu soo furto in Gaza laga dhigo meel aan mustaqbalka khatar amni ku ahayn Israel.