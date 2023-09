Ex Madaxweyne Shariif oo soo jeediyay in dowladdu la timaado istiraatiijiyad ka duwan middii hore

Raysal Wasaare Barre ayaa xilligaasi sheegay in dagaalku uu sii socon doono, inta ay argagixisadu ku harsan tahay sida uu yiri taako ka mid ah dhulka Jamhuuriyadda Somaliya, waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay garab iyo gaashaanba u noqdaan ciidamada.

“Halgankan aad dhiigga badan u soo hurteen lama aqbali karo in la mija xaabiyo, cid walba waa lagu la xisaabtamayaa masuuliyadda saaran, idinkuna waxaad tihiin geesiyaal diyaar u ah duruufta ugu adag in ay kula dagaalamaan cadowgooda, waxaad u dhimanaysaan, u gaajoonaysaan waa waddankiina oo aad cadowga ka difaacaysaan.” Ayuu yiri Raysal Wasaaraha oo fagaare kula hadlayay Ciidanka Xoogga Dalka.

“Mar kale, waxaan codsanaynaa inaan la marin habaabin dagaalka lagu la jiro argagixisada, lana siyaasadeyn, si masuuliyad ahna loo waajaho oo aan lagu mashquulin waxyaabo aan waxba ka so kordhineen.” Ayuu yiri Shariifka oo intaasi ku daray “Dagaal wuxuu u baahan yahay istiraatiijiyo cad, qorshe siyaasadeed iyo xiriir caalami ah oo is garabsocdo, natiijadiisuna tahay dib-u-xoreynta dalka.”

“Khaladaadka jira ee sababay dhibaatada ku dhacday ciidanka qaarkiisa lagama aamusi karo, masuuliyaddiisana waa in dadka ay khuseyso qaataan ama waa in ay la yimaadaan istiraatiijiyadda iyo qorshe ka duwan midkii hore.” Ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed.