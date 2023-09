Ex Madaxweyne Shariif “Waxaa loo baahan yahay dadaal iyo ka shaqayn, intaan ka badan”

Ex Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa muujiyay in ciidamadu ay kaalmo u baahan yihiin, ayna tahay in lagu garab istaaggo hawlgalka militari ee dalka ka socda.

Ka dib guulihii ay ciidamadu ka gaareen wejigii hore ee hawlgalka, dad badan ayaa is tusay in muddo kooban lagaga adkaan karo maleeshiyada Shabaabka.