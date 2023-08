Faah faahin: Abaabulka ciidan ee ka jira Gobolada Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe

Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidan kaloo cusub oo ka ambabaxay Caasimadda Muqdisho ay fariisimo ka sameysteen deegaanada dhaca xadka Gobolada Shabellaha Dhexe iyo Galgaduud. Ciidamadan oo sidoo kale isku fidiyay dhulka hawdka ayaa la sheegay in halkaasi ay saldhigteen.

Wararka ayaa sheegaya in ciidamadan ay qaban doonaan deegaanada istiraatiijiga ah ee Jiliyaale (Jameeca Jiliyaale) iyo Gamboole, iyagoo ka garab dagaalami doona Ciidanka Kumaandooska Danab ee la filayo in ay hawlgalka ka bilaabeen deegaanada dhanka galbeed uga toosan Magaalada Jowhar.

Xoogaga Guutada Gumac ayay tahay in mar qura ay ka wada gudbaan webiga, iyagoo la hawlgelaya Ciidanka Qaybta 27aad iyo xoogaga Macawiisleyda, isla-markaana barbar socda ciidamada kale ee lagu wado in ay xoreeyaan deegaanada galbeed ee Gobolka Shabellaha Dhexe.