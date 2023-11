Faah faahin: Iska horimaad ka dhacay Magaalada Guriceel

Saciid Salaad Cali (Rooble) waa ninka ka tirsanaa Macawiisleyda ee iska horimaadka ku dhintay, kaas oo aan si dhab ah loo ogayn in uu la socday kooxihii la weeraray iyo in uu waddada kula kulmay iska horimaadkaasi.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamadu ay markii dambe gurmadyo ka heleen Saldhigga Guriceel iyo Ciidanka Nabad Sugidda ee ka hawlgala magaalada, iyagoona dib ugu laabtay goobtii ay kooxahaasi ku sugnaayeen, inkastoo ay goobtaasi dib ugu laabteen, xilli ay isaga taggeen kooxihii ay doonayeen in ay soo qab qabtaan.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidanka Booliska ay iska caabin xoogan kala kulmeen kooxihii ay weerareen. Askar ka tirsan kuwa militariga oo rasaastaasi ku soo baxay ayaa sidoo kale rasaas xoogan oodda kaga qaaday Ciidankii Booliska, taas oo keentay in dib goobta uga gurtaan. Militariga ayaa la aamisan yahay in ay ciidamada amniga uga shakiyeen maleeshiyada Al Shabaab oo magaalada soo weerartay.

Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya waxa ay yihiin kooxahaasi, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in ay ka tirsan yihiin Xoogaga Macawiisleyda, halka warar kalena ay sheegayaan in ay burcad ahaayeen.