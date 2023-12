Faah faahin: Ismiidaamin ka dhacday ka soo horjeedka Xerada Turksom ee Muqdisho

Al Shabaab oo sheegatay masuuliyadda weerarkaasi ayaa war ay soo saartay lagu sheegay in ay ku dishay 32 ka mid ah dhallinyaradii qoraneysay in ay ka mid noqdaan ciidamada.

Nin xirnaa jaakadda ka sameysan walxaha qarxa ayaa la sheegay in uu isku qarxiyay agagaarka goob ay ku sugnaayeen dhallinyaro qoraneysay in ay ka mid noqdaan Ciidanka Kumaandooska Gorgor ee Xoogga Dalka.