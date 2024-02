Faah faahin: Kulankii Xildhibaanada Golaha Shacabka ku yeesheen Villa Hargeisa + SAWIRRO

Villa Somali ayaa gadaal ka riixeysa in wax ka bedel lagu sameeyo Dastuurka KMG, si loo waafajiyo heshiiskii ay Madaxda Golaha Wadatashiga Qaran ee ay 27-kii bishii May ku gaareen Magaalada Muqdisho.

“Arrintan dhacday runtii meel xun bay naga gaartay, haddana maadaama Xildhibaanadii khaladkaasi sameeyay ay is garteen, arrintaasina ay Xildhibaanadii kale ee walaalahooda ay soo qorteen inay ka raaligeliyaan, annagana runtii arrimo masiiri ah ay na horyaallaan, isku haynta Xildhibaanadana ay muhiim noo tahay, ayadoo waxaas oo dhan ay jiraan waxaan qaadanay in arrintaasi ay noo soo jeediyeen inaan isku qancino.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo Xildhibaanada ku booriyay in ay ka fogaadaan wax kasta oo gacan ka hadal ah amaba dhibaato keeni kara, wixii cabasho ay ka yihiina ay ka hadlaan iyagoo kuraastooda fadhiya.