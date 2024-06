Falastiiniyiinta oo dadaal ugu jira fadhi degdeg ah uu Golaha Ammaanka ka yeesho Gaza

Israel ayaa waxaa muuqata inaysan ku dhaqmeynin wax sharci ah, si ay u gaarto hadafkeeda dagaalkana ay sameynayso tallaabooyinka ay u aragto in ay lagama maarmaan u yihiin, waana sababta ugu weyn ee aysan u ilaalineynin carruurta, dumarka iyo dadka da’da ah ee dunida ka mamnuuca ah in la waxyeeleeyo, gaar ahaan xilliyada ay colaaduhu jiraan.

In si ula kac ah loo bartilmaameedsado shacabka, burburinta kaabeyaasha rayidka iyo in la is hortaago kaalmada bani’aadantinimo ayaa ka dhigan dembiyo dagaal.