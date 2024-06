Faransiiska oo jug culus ku dhuftay Israel

Dhiigga ay Israel gacmaha kula jirto ayaa dunida ka dhaliyay carro xoog leh, taas oo soo dedejisay in dowladaha reer Yurub qaarkood ay qaadaan tallaabooyin ay iskugu dayayaan in ay gacmaha uga qabtaan Xukuumadda Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu, si loo joojiyo dhiigga ku daadanaya Marinka Gaza.

Benny Gantz oo ka tirsan Golaha Wasiirada ee dagaalka ayaa sheegay in uu la hadlay Raysal Wasaare Gabriel Attal, isla-markaana uu u sheegay in go’aanka Dowladda Faransiiska uu yahay mid lagu abaalmarinayo sida uu yiri argagixisada.

Tallaabada ka dhanka ah shirkadaha Israel ayaa caqabad ku ah dakhli badan oo dhaqaale, oo ay filayeen in ay ka heli doonaan bandhigga carwaadaasi, sababta ugu weyn ee looga joojiyayna waa suurtagalnimada in ay ka qayb qaadan karaan dembiyada.

Wasaaradda Difaaca Faransiiska ayaa sheegtay in go’aankooda uu jawaab u yahay gulufka militari ee ay Israel ku hayso Rafah, oo horey loogu aqoonsaday aag bani’aadantinimo, loogana digay in ay weerarto.

Madaxweyne Macron ayaa xilligaasi ugu baaqay Israel in ay joojiso weerarka ballaaran ee Rafah, balse Israel oo ka dhego fureysatay ayaa mar kale Rafah iyo deegaanada ku xeeran ka gaysatay duqaymo ay ku bartilmaameedsaneyso xeryaha barakacayaasha, taas oo galaafatay nolosha in ka badan 37 qof.

Wasaaradda Difaaca Faransiiska ayaa xukuumadda u soo jeedisay in shirkadaha hubka Israel laga mamnuuco in ay ka qaybgalaan bandhigga carwada ee sanadkan, taas oo Dowladda Faransiiskana ay aqbashay.