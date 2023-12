Faransiiska oo ka hadlay isbahaysiga ka dhanka ah Xuuthiyiinta Yemen

Wasiirka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ballaariyo dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga, si loola tacaalo khatarta ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga caalamiga ah ee isticmaala marinka ugu muhiimsan ee maraakiibta caalamka.

Wasaaradda Difaaca Faransiiska ayaa sheegtay in ay door muuqdo ka qaadan doonaan dadaalada lagu doonayo in lagu xaqiijiyo amniga Badda Cas, ka dib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay isbahaysi 10 dal oo ka hortagga weerarada Xuuthiyiinta Yemen ee Badda Cas.