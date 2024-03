Faransiiska oo soo diyaarinaya qaraar kale oo lagu dalbanayo xabad joojinta Gaza

Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu uu soo diyaarin doono qaraar cusub, oo ku baaqaya in la joojiyo dagaalka Gaza, ka dib markii uu Jimcihii guuldareystay qaraarkii qabyada ahaa ee Mareykanka uu ku dalbanayay xabad joojin degdeg ah.

