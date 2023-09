Gaari lagu soo raray walxaha qarxa oo lagu soo bandhigay Muqdisho (SAWIRRO)

Doodisho ayaa intaasi raaciyay “Xilliga ugu dhow waxay Somaliya noqon doontaa dal ka caagan Khawaarijta, hawlgalada lagu la dagaalamayana gude iyo dibadba way ka socon doonaan, magaalada caasimadda gudaheeda, bannaankeeda iyo gobolada dalka, Ilaahay idinkiisna waxaan rajeynayna in Khawaarijta la soo afjaro.”

Doodisho ayaa xusay in Shabaabku ay bilaabeen in ay carqaladeeyaan magaalooyinka nabdoon sida Muqdisho, ka dib culeyska weyn oo ka soo fuulay hawlgalada ka socda gobolada dalka qaarkood.

Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Dhamme Sadiiq Aadan Cali (Doodishe) ayaa sheegay in Ciidanka Polizia Militare ay xalay gaarigan ku qabteen deegaankaasi, xilli la doonayay in gudaha loo soo geliyo Caasimadda Muqdisho.