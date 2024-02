Gabar ardayad ahayd oo lagu dilay Magaalada Garoowe

Bilowgii ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in askarigu uu ka baxsaday goobta, balse Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Nugaal, G/sare Maxamed Cali Marduuf ayaa mar dambe xaqiijiyay in ciidamadu ay gacanta ku soo dhigeen askarigaasi.

