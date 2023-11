Gabar ka mid ah la haysteyaasha Gaza oo meydkeeda la helay

Geerida gabadhan ayaa ku soo aadaysa, xilli qoysaska iyo ehelada la haysteyaasha ay Xukuumadda Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ku cadaadinayaan in ay Ururka Xamaas la gasho heshiis maxaabiis is weydaarsi ah, si loo badbaadiyo nolosha la haysteyaasha.

Xoogaga Xamaas ayaa Isniintii baahiyay muuqaal ku aaddan gabadhan. Muuqaalka ayaa waxaa ka soo muuqatay Noa Marciano oo ka hadleysa afduubkeeda iyo iyadoo ka digeysa weerarada xagga cirka ee Israel ka waddo Marinka Gaza, isla-markaana sheegeysa in la hayay afar maalmood. Muuqaalkaas ayaana loo maleynaya in laga duubay 10-11-kii bishii October.