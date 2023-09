Galmudug oo soo saartay awaamiir culus

Wasiir Gaboobe ayaa intaasi ku daray “Wax la yiraahdo waan fadhisanaya ma ay jirto, Saraakiishii qoreysay ciidamada waa joogaan, qof kasta waa inuu is diiwaangeliya, qof kasta waa inuu qorigiisa soo qaataa, kii aan qori haysan waa inuu keennaa xooggiisa, waa inuu dhaawaca wax ka qaadaa, waa inuu ciidanka biyaha ka daba qaadaa, dhammaan waa in la wada socdaa.”

“Qof kasta waxaa laga rabaa inuu u diyaargaroobo in la xoreeyo deegaanada dhiman. Caad baan tagaynaa, Mudug oo dhan baan dhameystiraynaa, Galgaduud baana u gudbaynaa. Dhammaan dadku waa inay ka qayb qaataan jihaadkaas, naf iyo maalba waa in looga qayb qaataa, kii awal xoolihiisa zakaawaat ahaan u siin jiray Shabaab, maanta haku bixiyo ciidamada xaq u dirirka ah, ciidamada xoreynta waa inuu siiyaa xoolihiisa.” Ayuu yiri Wasiir Gaboobe.

“Waxaan la ogolayn in la siiyo lacagta ay baadda ku qaataan, waxaan la ogolayn in ciidanka lagu daawado dagaalka oo la yiraahdo waan baqaynaa, baqitaan wax la yiraahdo ma jiro.” Ayuu sii raaciyay Wasiirku.