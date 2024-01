Gaza oo martigelisay maalin kale oo weerar lagu hoobtay

Wasaaradda ayaa sheegtay in tani ay tirada guud ee dadka rayidka ah ee Gaza lagu dilay, tan iyo markii ay colaadda bilaabatay ay ka dhigeyso 25,105 qof, halka tirada dhaawacana ay ku sheegtay in ka badan 62,681 qof.

Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa gelinkii dambe ee Axaddii sheegtay in 24-kii saac ee la soo dhaafay ay duqaymaha Israel ku dhinteen in ka badan 178 qof, waana mid ka mid ah maalmihii ugu dhimashada badnaa, muddada ay Israel weerarada ka waddo dhulka go’doonsan.