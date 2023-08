General Caanood “Ciidanka Xoogga Dalka maanta ayuu ugu xoog badan yahay”

Waxa uu sheegay in horjoogeyaasha Al Shabaab ay u furan tahay in ay isa soo dhiibaan, oo dalka dib-u-dhiskiisa ay ka qayb qaataan iyo inay dhintaan amaba ay xabsi ku dambeeyaan.

Waxa kaloo uu yiri “Sidaas darteed Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood waxay go’aansadeen maanta in dalka laga xoreeyo Al Shabaab. Al Shabaab xoreynta laga xoreynayo wuxuu isugu tagayaa saddex meelood, maaha magaalo in laga xoreeyo, maaha Ceelbuur iyo Galhareeri keliya, dalka oo dhan baa laga xoreynaya, lagana hari mayo marka laga xoreeyo, intuu hawd taggo iska soo abaabuli maayo, waa la daba gelayaa, hawlgalkuna waa soconaya, waa la eryanaya, waa la qabanaya, waa la xirxiraya, waana la dilaya, waxaana badbaadayo oo keliya midka ciidanka isu soo dhiiba, ninkaasi waa la soo dhaweynaya.”

General Cabdullaahi Cali Caanood, Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka uu maanta ugu xoog badan yahay soddonkii sano ee la soo dhaafay, isla-markaana ay diyaar u yihiin in dalka ay ka ciribtiraan kooxaha argagixisada.