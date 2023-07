General Caanood oo ka hadlay duqaynta Kenya ka gaysaneyso Gobolka Gedo

Afhayeenka Wasaaradda Gaashaandhigga Somaliya, General Cabdullaahi Cali Caanood oo si kooban uga hadlay duqaymaha ay diyaaradaha dagaalka Kenya ka wadaan Gobolka Gedo ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliyeed ay baareyso wararka sheegaya in dad rayid ahi ay ku dhinteen duqayntaasi.

