General Cirro oo kormeeray saldhigyada ciidamada ee Wisil iyo Baxdo (SAWIRRO)

Taliye Kuxigeenka Ciidanka Dhulka oo ay wehliyaan Taliyaha cusub ee Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, Korneyl Cabdi Salaad Shuuriye iyo Taliyihii hore ee Qaybta 21aad, Korneyl Xasan Maxamed Abuukar (Xasan Jaamici) ayaa ciidamada ugu tegay, sidii ay ula wadaagi lahaayeen in saacadaha soo socdo uu bilaabanayo hawlgalkii ballaarnaa ee in muddo ahba la qorsheynayay.

You may also like