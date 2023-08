General Faarax Kooshin oo gaaray deegaano ay ku dagaalameen Shabaab iyo Macawiisley (SAWIRRO)

Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa ciidamada ku ammaanay in ay ka hortaggeen isku day uu sheegay in Shabaabku ay ku doonayeen in si dhuumaaleysi ah ku soo weeraraan deegaanadaasi.

Wararka ayaa sheegaya in xoogaga Macawiisleyda ay jilbaha u laabteen weerarkaasi, isla-markaana ay dagaalka dib kaga biireen Ciidanka Xoogga Dalka, taas oo ugu dambayn keentay in dib loo riixo Shabaabkii weerarka soo qaaday.