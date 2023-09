General Laba Afle “Annaga iyo Shabaab waan kulmi doonnaa, wixii na kala gaaraa leenahay”

General Laba Afle ayaa sheegay in iyaga iyo Shabaab ay leeyihiin wixii uu Alle kala siiyo, mar dhowna ay foodda is dari doonaan.

Taliyaha oo Warbaahinta kula hadlay jiidda hore ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay in ay xididada u siibaan kooxaha argagixisada.