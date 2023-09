General Laba Afle oo ku biiray hawlgalka militari ee Galmudug

Wararka ayaa sheegaya in Taliska Ciidanka Xoogga Dalka uu Saraakiishaasi faray in ay ka soo wareegaan Degmada Baraawe ee Gobolka Shabellaha Hoose, waxna ka hoggaamiyaan dagaalka ka dhanka ah Shabaabka ka hawlgala bartamaha dalka.

You may also like