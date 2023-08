General Maalin oo gaaray Gobolka Mudug, si hawlgalka wax uga hoggaamiyo

Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa reer Galmudug ku ammaanay in ay hormuud u yihiin dagaalkan uu qorshihiisu yahay in dalka looga ciribtiro kooxaha argagixisada.

Hadda waxaa soo baxaya warar sheegaya in jananka iyo ciidamadiisa ay ku sii jeedaan deegaanka Jowle oo hoostagga Degmada Xarardheere, muddo dheerna ay Shabaabka ka arriminayeen, halkaas oo la filayo in dhanka Degmada Wisil ay uga sii gudbaan. Jowle ayaana muhiim u ah isu socodka Degmooyinka Xarardheere iyo Hobyo.