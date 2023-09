General Odawaa oo wax ka hoggaaminaya hawlgalka Gobolada Dhexe

Taliyihii hore ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa la qorsheeyay in uu hoggaamiyo ciidamada lagu abaabulayo Gobolka Shabellaha Dhexe, ee la doonayo in maleeshiyada Al Shabaab ka sifeeyaan xadka Gobolada Shabellaha Dhexe iyo Galgaduud.

