Golaha Ammaanka ee QM oo meelmariyay qaraar ka dhan ah Xuuthiyiinta

Xuuthiyiinta Yemen ayaa Israel ku cadaadinaya in ay joojiso duulaankeeda Gaza, ayna fasaxdo gargaarka aadka loogu baahan yahay, taas oo ay sheegeen in ay soo afjari karto hawlgaladooda militari ee Badda Cas.

Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey, haweeneyda lagu magacaabo Linda Thomas-Greenfield ayaa sheegtay in farriinta dunida ay tahay mid cad, ayna tahay in Xuuthiyiintu ay joojiyaan weeraradooda.