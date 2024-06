Golaha Ammaanka oo cod aqlabiyad leh ku taageeray qaraarkii Mareykanka ee xabad joojinta Gaza

Linda Thomas-Greenfield, Safiirka Mareykanka ee Qaramada Midoobey ayaa sheegtay in Golaha Ammaanka uu farriin cad u diray Xamaas, ayna tahay in ay xabad joojinta aqbasho.

Qaraarka ayaa ku baqaaya in la joojiyo dagaalka Gaza iyo inay Israel & Xamaas is dhaafsadaan maxaabiista.