Golaha Ammaanka oo cod u qaadaya qaraarka Mareykanka ee xabad joojinta Gaza

Mareykanka oo lagu tilmaamo xulafada ugu weyn ee Israel ayaa si weyn loogu dhalleeceeyay is hortaagga uu horaan ku sameeyay qaraaradii ay Qaramada Midoobey ku dalbaneysay in xabad joojin laga hirgeliyo Marinka Gaza.

Mareykanka ayaa Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ugu baaqay in ay isugu yimaadaan kulan ay ugu codeynayaan qaraarka qabyada ah ee ay toddobaadkii hore u gudbiyeen golahaasi, ee ku baaqaya in la joojiyo dagaalka Marinka Gaza iyo inay Israel & Xamaas is dhaafsadaan maxaabiista.