Golaha Ammaanka oo ka shiraya colaadda Gaza

Qaraarka qabyada ah ayaa markii hore waxaa ku jiray baaq ku saabsan in si buuxdo loo soo afjaro colaadda, balse ay diblomaasiyiinta qaar ku taliyeen in loo bedelo mid lagu hakinayo colaadda, si loo helo taageerada Mareykanka.

Qaraarkan ayuu qorshuhu ahaa in codka loo qaado xalay, balse dib loogu dhigay markii Mareykanka uu dalbaday in wax laga bedelo habka qoraalka, si aanu hadhow diidmada qayaxan ugu adeegsan.

Golaha Ammaanka ayaa lagu wadaa in ay dood ka yeeshaan qaraar ay soo diyaarisay Dowladda Emirate-ka Carabta, kuna baaqaya in la joojiyo colaadda Gaza, si gargaarka bani’aadantinimo loo gaarsiiyo dadka rayidka ah.