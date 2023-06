Golaha Ammaanka oo war adag ka soo saaray colaadda Laascaanood

Dhanka kale Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa Somaliland ugu baaqay in ay si dhakhsa ah ciidamadeeda uga la baxdo Magaalada Laascaanood, ayna tahay in dhinacyadu ay is xakameeyaan, isla-markaana ay ka fogaadaan wax kasta oo colaadda sii hurin kara.

