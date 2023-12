Golaha Guud ee Qaramada Midoobey oo u codeeyay in la joojiyo dagaalka Gaza

Sidoo kale qaraarka ayaa ku baqaya in si degdeg oo bilaa shuruud ah loo sii daayo dhammaan la haysteyaasha iyo in la xaqiijiyo helitaanka gargaarka bani’aadantinimo.

Qaraarka ayaa dalbanaya in la ilaaliyo badqabka dadka rayidka ah, lana ixtiraamo kaabeyaasha rayidka, si waafaqsan sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka, iyadoo dhinacyada laga dalbaday in ay u hoggaansamaan shuruurcda caalamiga ah.