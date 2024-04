Golaha Wasiirada oo mamnuucay in Shirarka Hay’adaha Dowladda lagu qabto dalka dibaddiisa

Qaraarka Golaha Wasiirada ee Shirarka Hay’adaha Dowladda looga mamnuucay dalka dibaddiisa ayaa ku soo aadaysa, xilli la hadalhayo in khilaaf cusub uu soo kala dhexgalay Madaxda Dowladda Federaalka iyo kuwa Dowlad Goboleedyada qaarkood, kaasoo soo ifbaxay markii uu dib-u-dhaca ku yimid Shirka Golaha Wadatashiga Qaran ee lagu waday in toddobaadkan ay Magaalada Muqdisho ku yeeshaan Madaxda Dowladda Federaalka, kuwa Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.

