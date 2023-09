Guddoonka Baarlamaanka Federaalka oo la kulmay Madaxweyne Xasan Sheekh (SAWIRRO)

“Guddoomiye Aadan Madoobe oo Madaxweynaha ku bogaadiyay doorkiisa hogaamineed ee la dagaalanka Khawaarijta ayaa tilmaamay in dadka Soomaaliyeed leeyihiin hal cadow oo caqabad ku ah jiritaankooda, isla-markaana ay tahay in laga ciribtiro guud ahaan dalka.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Xafiiska Gudoomiye Aadan Madoobe.

