Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo ka hadlay weerar ay kala kulmeen Ciidanka Danab

Gudoomiyaha ayaa yiri “Waxaa na loo sheegay in ciidanku ay yihiin Ciidankii Danab ee ilaalada ka ahaa garoonka gudihiisa, garabna nooga ahaa in ay na la weeraraan cadowga Al Shabaab. Galabta waxaan ka xumahay inay noqotay dhacdadaas dhacdo uur ku taalo ah, oo aad noo xumeysay, haddaan nahay Hirshabelle.”

You may also like