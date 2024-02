Gudoomiyaha Degmada Heliwaa oo dhalleeceeyay war ka soo yeeray Gudoomiye Deeyoo

Raysal Wasaaraha oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in Xukuumadda DanQaran ay ahmiyad gaar ah siisay ammaanka Magaalada Muqdisho, taasina ay tusaale u tahay in Degmada Heliwaa lagu qabto kulan dadweyne oo lagu wacyigelinayo bulshada iyo wada shaqayntooda, xilli buu yiri sanado ka hor aysan suurtagal ahayn.

Gudoomiyaha Degmada Boondheere oo is barbardhig ku sameynayay farqiga u dhaxeeya horyaalka dalka iyo tartanka Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir ayaa isagoo ka jawaabaya sababta aysan ciyaartoyda u wada degi karin xaafadaha Magaalada Muqdisho, waxa uu kaga jawaabay in ciyaartoyda aysan amni ahaan aqbali karin in la geeyo degmooyinka ay ka mid yihiin Heliwaa, Dayniile iyo deegaanada Garasbaaley & Gubadley oo ku yaala darafyada caasimadda.