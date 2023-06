Gudoomiye Barre “Meel wanaagsan ayay mareysaa arrinta Baraawe”

Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose, Maxamed Ibraahim Barre ayaa galabta sheegay in uu meel wanaagsan marayo dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro xiisadda maalmihii ugu dambeysay ka taagneyd Degmada Baraawe ee gobolkaasi, kana dhalatay dagaalkii 12-kii bishan degmadaasi ku dhex maray Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Daraawiishta Koonfur Galbeed.

