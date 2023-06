Gudoomiyihii Golaha Wakiilada Somaliland oo iska casilay xilalkii uu ka hayay Somaliland

Eedeynta loo jeediyay ayaa waxaa sidoo kale ka mid ahayd in uu jebiyay shuruudihii lagu soo doortay, oo ah xil gudasho, isla-markaana uu gudan waayay xilkiisii, kana maqnaaday golaha labaatan fadhi oo xiriir ah iyo inuu ka maqnaaday shaqadii Golaha Wakiilada in ka badan 45 maalmood, cudurdaar la’aan.

Gudoomiyaha ayaa sheegay in Somaliland uu ka hayay laba gaari, mid yaala Magaalada Hargeysa, midka uu hadda isticmaalo ee yaala Magaalada Laascaanood. Gaariga yaala Hargeysa ayuu sheegay in berrito la gayn doono Xarunta Baarlamaanka, halka kan yaala Laascaanood uu ku wareejinayo Maamulka SSC, sida uu yiri.