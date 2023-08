Guluf dhowr weji leh oo ka bilowday Gobolada Dhexe

Diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegaya inay u diyaarsan yihiin in ay ciidamada ka taageeraan goobaha ay ku adkaato in si dhakhsi leh uga gudbaan.

Ciidamadan ayaa ah ciidanka cududdiisa ee la filayo in ay xoreeyaan Ceelbuur iyo deegaanada kale ee hoostagga, waana ciidanka loo abaabulay in ay isku fidiyaan dhulka miyiga ee ka baxsan Ceelbuur iyo deegaanada ku teedsan.