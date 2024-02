Haweeneydii lagu dilay Caabudwaaq oo dad loo soo qabqabtay

Muqdisho, Qoryooley iyo Beledxaawo ayaa waxaa ka dhacay dilal loo gaystay hooyooyin Soomaaliyeed, inkastoo haweenka lagu dilay Muqdisho iyo Qoryooley la sheegay in ay dileen raggii qabay, kuwaa oo hadda ku jira gacanta laamaha amniga, lana fillayo in sharciga la horkeeno.

Wararka ayaa sheegaya in Saraakiil ka tirsan Taliska Qaybta Booliska Gobolka Galgaduud ay ku biireen baaritaanka socda, ka dib markii sida la sheegay ay Madaxtooyada Galmudug dalbatay in si degdeg ahi sharciga loo horkeeno dembiileyaasha.

Taliyaha ayaa tilmaamay in illaa iyo hadda aysan kala caddeyn ujeedada ka dambeysay in la beegsado haweeneydaasi, isagoona xusay in kooxahaasi aysan wax dhac ah u gaysan marxuumadda.