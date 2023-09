Hawlgalka Gobolada Dhexe oo dib u laba kacleeyay

Hawlgalka militari ee dhawaan ka bilowday deegaanada Galmudug ayaad mooddaa in uu dheeliyay, ka dib weerarkii Shabaabku ay 26-kii bishii August ka gaysteen deegaanka Cowsweyne, kordhisayna tuhunkii markii horeba laga qabay in ciidamadu ku dhex jiraan kuwo ka shaqeynaya dib u dhacooda, natiijadeeduna ay noqotay in laga soo baxo dhul horaan laga kiciyay Shabaab.

Iyadoo la raacayo istiraatiijiyadda dagaalka ee Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ayuu yoolku yahay in ciidamadu ay si dhameystiran isugu furaan waddooyinka ku aroora min magaalo, deegaan iyo tuulo, iyagoo xitaa saldhigan doona dhulka miyiga, hawdka iyo kaymaha, taas oo meesha ka saareysa in Shabaabku ay mustaqbalka carqalad amni ku noqdaan dhulkii la xoreeyay.

Madaxda Qaranka ayaa wacad ku maray in lala xisaabtami doono kuwa ciidamada ku jira ee qorshahoodu yahay in ay kala dhantaalaan guulaha laga gaarayo goobta dagaalka.

Wararku waxay sheegayaan in Taliska Militarigu oo u muuqdo mid loo madaxbannaaneeyay hawlgalka militari uu ciidamada ugu talagalay in ay maleeshiyadaasi ka sifeeyaan barraha ay ku sugan yihiin, deegaan illaa tuulana ay noqoto mid ay amnigeeda gacanta ku hayaan.