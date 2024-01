Hawlgalkii baadigoobka ee askartii lagu waayay Xeebaha Somaliya oo quus ku soo dhammaaday

“Waxaan ka xunahay inaan ku dhawaaqno in baaritaan dheer oo socday 10 maalmood ka dib, labada askari ee naga maqan ee Ciidanka Badda Mareykanka aan la helin, xaaladdoodana loo maleynayo in ay dhinteen.” Ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay Taliska Dhexe ee Ciidamada Mareykanka.

You may also like