Heshiiska maxaabiis is dhaafsiga Israel iyo Xamaas oo maanta ku eg

Heshiiska ayaa ah in Xamaas ay sii deyso 50 ka mid ah la haysteyaasha reer Israel, halka Israelna ay tahay in ay xabsiga ka sii deyso 150 Falastiiniyiin ah.

Labada dhinac ayaa la filayaa in caawa ay sameeyaan wejigii ugu dambeeyay ee maxaabiis is weydaarsiga.