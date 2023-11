Heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is weydaarsiga oo dib u dhac uu ku yimid

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey, António Guterres oo bogaadiyay heshiiska ayaa sheegay in ay jiraan wax badan oo loo baahan yahay in la sameeyo.

Diblomaasiyiinta Dowladaha Qatar iyo Masar ayaa la sheegaya in ay Tel Aviv ku cadaadinayaan in sii deysmada maxaabiista la bilaabo xilligii lagu heshiiyay in xabad joojinta la dhaqangeliyo.

Ilo ku dhow dhow Xafiiska Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa sheegaya in xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsigaba ay Jimcaha uun bilaaban doonto.

Sarkaal ka tirsan Ururka Xamaas oo lagu magacaabo Mousa Abu Marzook ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin in heshiiska ay dhaqangeliyaan, waqtigii lagu ballamay.