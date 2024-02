Hoggaamiyaha Jarmalka oo farriin u muuqatay digniin u jeediyay Israel

Madaxweyne Biden ayaa ugu dambayn sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dhinacyadu ay isla qaataan xabad joojin ku-meel-gaar ah, taas oo sahleysa in la haysteyaasha Israeliyiinta ay dib ugu laabtaan guryahooda.

Scholz ayaa Israel ku adkeeyay in habka maareynta ee gulufka ay ciidamadeeda ka wadaan Gaza uu noqdo mid waafaqsan sharciga caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka, iyadoo laga fogaanayo in la dhibaateeyo dadka aan waxba galabsan.

“Waxaan u baahanahay in gargaarka bani’aadantinimo la geeyo Gaza in ka badan inta aan aragno maanta.” Ayuu yiri Olaf Scholz.

Iyadoo uu sii kordhayo walaaca caalamiga ah ee laga qabo cawaaqibka uu yeelan karo hawlgalka dhinaca dhulka ah ee Israel sheegtay in ciidamadeeda ay ka bilaabayaan deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza ayuu Raysal Wasaaraha Jarmalka sheegay in walaacooda ay la wadaageen Maamulka Israel.